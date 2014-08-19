Порошенко и Меркель снова говорили о преодолении кризиса на Донбассе

Президент поблагодарил Канцлера Германии за ее усилия по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства..

Он также высоко оценил содействии немецкого правительства в налаживании международного диалога, в частности проведение четырехсторонней встречи министров иностранных дел Германии, Украины, Франции и России 17 августа.

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Собеседники согласились, что следующим шагом для нахождения путей решения должна стать встреча на высшем уровне.

Собеседники также обсудили возможность продолжения дальнейших переговоров для поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе с участием Европейского Союза.