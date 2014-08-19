Звонки о минировании поступают из России и через Скайп - Геращенко

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это деяние (звонки о минировании объектов, - Ред.) уголовно наказуемо. Милиция за каждым таким случаем заводит уголовное дело. Бывают умники, которые звонят через "Скайп", в частности из соседнего государства. Это могут быть целенаправленные действия, чтобы заставить нервничать общество, или месть работодателю. Мы расцениваем это как противоправные действия недружественного государства", - отметил Геращенко.

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За 7 месяцев 2014 года в столичную милицию поступило более 230 анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве. В последнее время участились случаи "минирования" вокзалов, торговых центров, а также станции метро в Киеве.