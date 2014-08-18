Предварительный отчет по "Боингу-777" будет готов к концу августа – СБ ООН

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нынешнего председателя Совета Безопасности, британского постпреда Марка Лайэла Гранта.

"Предварительный доклад будет представлен к концу августа", - заявил дипломат.

По его словам, помощник по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко проинформировал кратко СБ ООН о ходе расследования в понедельник после обсуждения ситуации в Газе.

Читайте такжеБолее 200 экспертов продолжают работу по идентификации жертв катастрофы «Боинга»Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.