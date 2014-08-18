На въездах в Сумы появятся круглосуточные дежурные посты милиции

В Сумах на въездах в областной центр появятся круглосуточные дежурные посты милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, соответствующее поручение сегодня дал штабу городского отдела милиции мэр Сум Александр Лысенко.

«Сегодня в Украине напряженная ситуация, активизировались провокаторы, которые уже начали свою работу в Сумах. Поэтому с целью недопущения в город этого элемента нужно усилить правоохранителями въезды в него. Это будут не блокпосты, а дежурные посты милиции, которые будут стоять там круглосуточно», - отметил Лысенко.

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По его словам, посты появятся на 4 стратегических направлениях со стороны Киевской, Харьковской, Черниговской областей Украины и Курской области РФ.

Как сообщал УНИАН, начиная с 19 августа, Сумский горсовет переходит на круглосуточный режим дежурства: дежурить будут все, начиная с мэра и его заместителей, и заканчивая руководителями департаментов и управлений.

По информации ССО УМВД Украины в Сумской области, в эти выходные в милицию поступило несколько сообщений о якобы заложенной взрывчатке в военкоматах и на железнодорожном вокзале. Так в субботу, 16 августа, поступило ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала г. Сумы, а в воскресенье, 17 августа, были "заминированы" Сумской городской, Лебединский районный и областной военкоматы. На место происшествий выезжали бригады правоохранителей, взрывчатка не найдена.