Ситуация в Донецке стабильно напряженная, ночь прошла без происшествий - горсовет
10:12, 09 июля 2014Политика
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По состоянию на 9.00 в Донецке обстановка остается стабильно напряженной, а ночь с 8 на 9 июля прошла без происшествий.
Обстановка в Донецке напряженная / @novostidnua
Об этом сообщает сайт мэра и совета города.
"Коммунальные службы работают без сбоев, обеспечивая жизнедеятельность города. Общественный транспорт вышел на маршруты в полном составе", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЖительница Донецка заявила в милицию о похищении неизвестными ее мужа Также в горсовете Донецка заявляют, что ситуация с продовольствием прогнозируемая, а в крупных торговых сетях присутствуют все виды товаров.
Как сообщалось ранее, украинские силовики блокируют Донецк и Луганск, в которые сбежали боевики из Славянска и Краматорска.
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