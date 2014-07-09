Ситуация в Донецке стабильно напряженная, ночь прошла без происшествий - горсовет

Об этом сообщает сайт мэра и совета города.

"Коммунальные службы работают без сбоев, обеспечивая жизнедеятельность города. Общественный транспорт вышел на маршруты в полном составе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖительница Донецка заявила в милицию о похищении неизвестными ее мужа Также в горсовете Донецка заявляют, что ситуация с продовольствием прогнозируемая, а в крупных торговых сетях присутствуют все виды товаров.

Как сообщалось ранее, украинские силовики блокируют Донецк и Луганск, в которые сбежали боевики из Славянска и Краматорска.