Украинские военные отражают контратаки боевиков возле Савур-Могилы

Террористы пытаются вернуть контроль над Савур-Могилой, украинские силовики отражают контратаки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Украинские военные сосредоточивают усилия на удержании высоты вблизи кургана Савур-Могила, где на протяжении суток успешно отражены контратаки боевиков», - сказал он.