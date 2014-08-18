Украинские военные отражают контратаки боевиков возле Савур-Могилы
19:56, 18 августа 2014Политика
0 0
Украинские военные сосредоточивают усилия на удержании высоты вблизи кургана Савур-Могила.
REUTERS
Террористы пытаются вернуть контроль над Савур-Могилой, украинские силовики отражают контратаки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСилы АТО продолжают наступление на Донецк и Луганск (карта)
«Украинские военные сосредоточивают усилия на удержании высоты вблизи кургана Савур-Могила, где на протяжении суток успешно отражены контратаки боевиков», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter