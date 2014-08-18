Нацгвардейцы самостоятельно закупают форму и защиту для новобранцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили бойцы резервного батальона Нацгвардии.

Как отметил гвардеец Нацгвардии Дмитрий Куций, бойцы резервного батальона Нацгвардии самостоятельно покупают (в Польше) военную форму, бронежилеты, кевларовые шлемы, поскольку у посредников цены на эту продукцию значительно выше.Читайте такжеБойцы АТО на 86% обеспечены бронежилетами - СНБО

“Наша задча оттеснить посредников”, - подчеркнул он.

Также он рассказал, что далее закупленные формы и защиту они реализуют по себестоимости, без наценки. А тем новобранцам, у которых нет средств приобрести необходимое обмундирование, его выдают бесплатно - средства потом компенсируют волонтеры.

В свою очередь, командир взвода резервного батальона Нацгвардии Богдан Маткивский отметил, что на сегодняшний день на передовой бойцы Нацгвардии уже обеспечены личной защитой, однако очень не хватает оборудования, в частности, тепловизоров.Читайте такжеАрмии не хватает шлемов, бронежилетов, тепловизоров и беспилотников - Минобороны

Для каждого блокпоста необходимо четыре тепловизора, чтобы эффективно наблюдать за врагом в ночное время суток.