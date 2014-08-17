Ситуация на Донбассе осложнилась, идут серьезные бои на Саур- Могиле - Семенченко

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"В последние дни, несмотря на странные мантры СМИ "боевики в агонии и уже разбегаются" ситуация наоборот осложнилась. Идут серьезные бои на Саур -Могиле , террористы контратакуют. Стреляют в Марьинке, постоянно работают по нам градами возле Моспино. Внезапно в небе распускаются цветы разрывов и звук открывающихся кассет и ты уже бежишь вместе с генералом, картой и механиком, не успевшим надеть сапог, к ближайшему укрытию...", - рассказал комбат. Читайте такжеПодразделения сил АТО укрепили оборону в районе Саур-Могилы - Тымчук

Семенченко подчеркивает, что к террористам пришло подкрепление в количестве несколько десятков единиц бронетехники и более 1000 человек "подготовленных в лагерях РФ по 4 месячной программе".

"Нас готовили месяц. Еще раз убедился что надо набирать добровольцев. Их реакция и реакция призывников на всякие "караул, окружают!!!!" кардинально разнятся. Сейчас набираю резервную роту, буду готовить по месячной программе", - написал Семенченко и подчеркнул, что в ближайший месяц боевые действия не закончатся.