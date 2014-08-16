Террористы планируют покинуть Донецк к 18 августа - СНБО

Об этом заявил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Основная часть боевиков планирует покинуть Донецкую область к 18 августа. Почему именно эта дата прозвучала, нам пока неизвестно", - сказал Лысенко.

По его словам, боевики переодеваются в гражданскую одежду и на отобранных у местных жителей авто пытаются проехать украинские блокпосты, рассказал он. По его словам, из Енакиево и Горловки выезжают чеченские наемники.

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Такая ситуация, по словам Лысенко, происходит и на Луганщине. Там боевики начали самостоятельно снимать флаги террористической организации "ЛНР" и также бежать под видом мирных жителей.