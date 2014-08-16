Боевики безуспешно попытались вернуть контроль над утраченными позициями - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

"Боевики, задействовав резервы, включающие тяжелую бронетехнику, и действуя от Молодогвардейска, пытались вернуть утраченные ранее позиции на направлении Новосветловка-Хрящеватое, однако безуспешно. Силы АТО закрепились на рубежах в данном районе, обеспечивая свой контроль над стратегически важной трассой М-04, и обеспечивая себе дальнейшую возможность для выхода в пригороды Луганска с юга с разблокированием Луганского аэропорта, где держат оборону наши подразделения", - пишет Тымчук.

По его словам, одновременно продолжались боестолкновения в районе Луганска, где ранее силы АТО провели подготовительные действия для освобождения города.

Не менее активные действия предприняли боевики в районе трассы Н21, на направлении Шахтерск-Снежное, пытаясь восстановить маршрут снабжения своей группировки в районе Донецка. Эти контратаки были отражены силами АТО, однако и дальнейшие действия наших сил в этом районе были заблокированы действиями противника.

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Активные действия силы АТО продолжают в Донецке, а также на направлении Горловка-Енакиево.

Вчера, 15 августа, после имитации удара на Иловайск и отвлечения сил боевиков, силы АТО с юга обошли с двух сторон Моспино и окружили здесь группировку противника.

Террористы продолжают обстрелы позиций сил АТО. В частности:

- из БМ-21 «Град» были обстреляны позиции силовиков близ н.п.Березовое и дважды – близ Орлово-Ивановки.

- из минометов были обстреляны позиции сил АТО на территории аэропорта в Донецке и в районе Христофоровки (Луганская обл.),

- из артиллерии – позиции близ Новобахмутовки, Васильевки и Кутейниково.