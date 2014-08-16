Меркель призвала Путина прекратить действия в Украине

Об этом сообщает пресс-служба канцлера Германии, передает ВВС Украина.

Канцелярия Ангелы Меркель сообщила, что призыв положить конец переброске военных поставок и вооруженных людей в Украине прозвучал в телефонном разговоре двух лидеров в пятницу.

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В сообщении сказано, что госпожа Меркель потребовала, чтобы российский президент приложил усилия для деэскалации положения.