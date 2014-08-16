Власти Крыма просят Кремль разрешить ввозить украинские продукты

Соответствующее обращение уже получил вице-премьер РФ Дмитрий Козак и Россельхознадзор. Об этом на пресс-конференции в Симферополе в пятницу, 15 августа, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин, пишет Deutsche Welle.

По словам Полюшкина, в обращении речь идет о снятии запрета на поставки в Крым украинского молока и молочной продукции, картофеля, говядины, томатов и кукурузы.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма вновь блокирует транспорт с украинскими продуктами

"Мы предлагаем Крым исключить из общих экономических санкций, вводимых Российской Федерацией, учитывая наш переходной период и учитывая, что мы пока еще, как сиамские близнецы, связаны с континентальной Украиной, особенно в части поставок молока и молочного сырья", - сказал министр.

Официальный ответ российских властей министерство сельского хозяйства Крыма ожидает 18 августа.