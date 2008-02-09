Началась партийная конференция ВО «Свобода»

В Киеве началась партийная конференция Всеукраинского объединения «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, зарегистрировано 557 делегатов из всех областей Украины, Крыма, Севастополя и Киева.

Как отметил председатель объединения Олег ТЯГНИБОК, участники конференции должны дать оценку современной политической ситуации в Украине. Делегаты обсудят вопрос подготовки к возможным внеочередным парламентским выборам, а также стратегию развития партии на ближайшее время.