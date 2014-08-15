Красный Крест оформляет украинский гуманитарный груз - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.

"Важно и принципиально: украинский гуманитарный груз передается миссии Красного Креста согласно всех норм и правил. По описанию, протоколу и классификациям. Именно так и только так могут и должны быть переданы Красному Кресту любые гуманитарные грузы. Второе. Никакого военного конвоя быть рядом не может. Это также правило", - написала Геращенко.

В настоящее время, по информации СНБО, из-за непредоставление Красным Крестом документации на российский гуманитарный грузукраинская сторона не может приступить к его оформления в пункте пропуска “Донецк” Ростовской области РФ.