Украина не оформляет гуманитарный груз РФ из-за отсутствия документов от Красного Креста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеГрузовики с российским гуманитарным грузом оказались полупустыми - журналист (фото)

“По договоренности украинской и российской сторон гуманитарный груз должен был быть принят в пункте пропуска “Донецк” на российской стороне. Однако наши представители не получили от Красного Креста ни одного документа о грузе. Как только документы получим, начнется оформление груза. После чего он будет доставлен Красным Крестом в места назначения”, - сказал Лысенко.Читайте такжеСилы АТО взяли под контроль трассу, по которой РФ может незаконно доставить груз

Напомним, пресс-служба штаба АТО сообщила,что Украина начала таможенную проверку и оформление гуманитарного груза из России. С украинской стороны на проверке якобы присутствовали 59 специалистов.