Россия закрыла еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в Южном таможенном управлении России.

«По состоянию на 9.30 15 августа пропуск физических лиц и транспортных средств через таможенные посты МАПП Куйбышево и МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни, МАПП Волошино Миллеровской таможни не осуществляется, так как сопредельные пункты пропуска Мариновка, Успенка, Красная Таловка в Украине не работают», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что должностные лица российских таможенных постов находятся на местах и готовы к осуществлению пропуска физических лиц и транспортных средств через границу.

Остальные таможенные посты в пунктах пропуска на российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного управления РФ работают в штатном режиме.