Силы АТО уничтожили позиции боевиков на подступах к Луганску

В зоне АТО продолжаются столкновения в районах Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска, Шахтерск (Молодецкое), Торез, Попасная, Красный Луч, Иловайск.

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"На подступах к Луганску украинские войска нанесли огневые удары по позициям боевиков, уничтожив живую силу и технику противника", - пишет он.

Эксперт отмечает, что боевики проводят контратаки сразу по нескольким направлениям. Особо ожесточенные бои террористы ведут с целью восстановления контроля над «перерезанными» участками стратегически важных трасс Н21 (в районе Шахтерска) и М-04 (в районе н.п.Новосветловка и Хрящеватое), которые обеспечивают связь Донецка и Луганска с остальными территориями, контролируемыми боевиками.