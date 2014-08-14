В ряде освобожденных городов Донетчины до сих пор транслируют телеканалы РФ: жители возмущены

Об этом по скайпу во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сообщила временная переселенка и волонтер из Донецка Елена Попович.

По ее словам, в этих городах начинают восстанавливать учебные заведения, начались социальные выплаты, в то же время жители некоторых освобожденных городов возмущены тем, что там продолжается трансляция российских телеканалов.

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«Мне звонили по телефону люди, которые уже находятся на освобожденных территориях, с очень большим возмущением. Они говорят, что до сих пор продолжается трансляция российских телеканалов. Там возобновляют работу украинские телеканалы, но не в полном объеме, но российские каналы до сих пор вещают. Люди возмущаются! Они не хотят это смотреть и слышать. Мне кажется, что мы все-таки проигрываем информационную войну, и с этим нужно что-то делать. Я не знаю, кто этим может заняться, но с этим что-то нужно очень быстро делать», - подчеркнула Попович.

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В свою очередь, народный депутат Украины от «УДАРа» Егор Фирсов отметил, что для этого не нужно принимать дополнительных специальных законов. «Нужно просто выполнять те, что есть. И уже сейчас есть соответствующее решение суда, где запрещается трансляция российских телеканалов на территории Донецкой и Луганской областей. Здесь вопрос, на самом деле, к губернатору Донецкой области и к прокуратуре, которая должна отслеживать эти моменты и соответственно реагировать», - сказал Фирсов.