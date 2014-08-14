Турчинов закрыл утреннее заседание ВР
14:32, 14 августа 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов закрыл утреннее заседание Верховной Рады.
Турчинов закрыл утреннее заседание ВР / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что в 16.00 начнется вечернее заседание.Читайте такжеТурчинов обвинил Рудьковского в лоббировании российских интересов
Напомним, Верховная Рада Украины Рада приняла закон о реформе управления ГТС и закон о санкциях.
Кроме того, парламент ухвалил в первом чтении законопроект об очищении власти (№ 4359а).
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