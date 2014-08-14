Турчинов закрыл утреннее заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что в 16.00 начнется вечернее заседание.Читайте такжеТурчинов обвинил Рудьковского в лоббировании российских интересов

Напомним, Верховная Рада Украины Рада приняла закон о реформе управления ГТС и закон о санкциях.

Кроме того, парламент ухвалил в первом чтении законопроект об очищении власти (№ 4359а).