The Guardian: Для Германии негативные последствия от российских санкций становятся ощутимыми

Об этом пишет Анджела Монаган в своей статье, которая называется «Уверенность в немецкой экономике сильно пошатнулась, негативные последствия от российских санкций становятся ощутимыми», опубликованной в британской газете The Guardian.

Враждебность между Западом и Владимиром Путиным, вызванная поведением России в отношении Украины, уже наносит вред немецкой экономике, о чем свидетельствуют результаты тщательного анализа настроений инвесторов.

Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW снизился более резко, чем ожидалось, до 20–ти месячного минимума – 8,6 пункта с 27,1 пункта в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали гораздо меньшее падение – до 18,2 пункта.

По словам экономистов, это тревожный сигнал для уверенности инвесторов в Германии, которая сыграла важную роль в подъеме всей еврозоны после самого сильного кризиса, и которая была вторым по величине торговым партнером Великобритании в плане надежного экспорта в прошлом году. Введение обоюдных санкций Россией и Европой – Брюссель запретил экспорт таких товаров как нефтегазовое оборудование в Россию, а Кремль в ответ ввел эмбарго на импорт продовольствия из ЕС – нанесло урон ожиданиям инвесторов.

«Страх вернулся» – сказал Карстен Брзески, экономист ING. «Немецкий ZEW показывает большую обеспокоенность, что свидетельствует о том, что всё большее число участников рынка настроены пессимистично».

Насколько серьезная эта ситуация для Германии, можно будет понять в четверг, когда появятся первые официальные оценки ВВП за второй квартал, как ожидается, они покажут нулевой рост, после роста в 0,8% в первом квартале.

По словам Карстена Брзески, опасность для Германии состоит в том, что слабые показатели во втором квартале могут превратиться в нечто более серьезное. «Забегая вперед, хочется сказать, что тревожные сигналы ZEW говорят о том, что показатели роста во втором квартале от единичного случая могут перерасти в нежелательную тенденцию. До сих пор, последствия украинского кризиса ограничивались общей неуверенностью и резким снижением экспорта немецких товаров в Россию. Очевидно, что дальнейшая эскалация может сильно ударить по немецкой экономике».

Индикатор ZEW, который показывает, как меняются ожидания инвесторов в течение шести месяцев, снижался 8 месяцев подряд на фоне слабого роста в еврозоне в целом – крупнейшего торгового партнера Великобритании. Рост в еврозоне, как ожидается, замедлился до 0,1% в апреле-июне после 0,2% в первые три месяца года. Есть опасения того, что повышенная напряженность приведет к тому, что остановится и без того хрупкое восстановление.

Германия – одна из стран, которые больше всего страдают от позиции Запада по отношению к России, поскольку является самым большим торговым партнером России в пределах Евросоюза.

Авторы доклада ZEW сообщили, что снижение экономических настроений стало результатом геополитической напряженности, которая начала сдерживать рост Германии.

«В частности, текущие показатели промышленного производства и поступающих заказов говорят о заметном снижении инвестиционной деятельности немецких компаний на фоне неопределенных перспектив продаж. Поскольку экономика в еврозоне также не набирает обороты, ожидается, что экономический рост в Германии в 2014 г. окажется слабее, чем прогнозировалось».

Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять на прошлой неделе, что он готов будет смягчить денежно-кредитную политику в еврозоне, если перспективы валютного блока ухудшатся. Инфляция в зоне, членами которой являются 18 европейских государств, снизилась до 0,4% в июле с 0,5% в июне, что вызывает опасения того, что еврозона слишком близка к дефляции.

Между тем, новые данные из Португалии показывают, что слабый спрос вредит периферии еврозоны. Статистические данные, которые получили португальские эксперты во вторник, свидетельствуют о том, что в июле дефляция ускорилась, а цены упали на 0,7% за год. Предварительные прогнозы были намного лучше, так как экономисты ожидали, что инфляция останется на том же уровне, что и в июне, то есть -0,2%.

Появились опасения по поводу того, что падение цен создаст дефляционную спираль, в которой потребители и предприятия будут откладывать покупки в ожидании дальнейшего падения цен.

Марио Драги, глава ЕЦБ, сказал на прошлой неделе, что восстановление еврозоны после кризиса остаётся «слабым, хрупким и неуверенным», и предупредил о том, что санкции и контрсанкции, которыми обмениваются Запад и Россия, представляют наибольшие риски для экономики Еврозоны.

«Геополитические риски увеличиваются. И некоторые из них, такие как ситуация в Украине и России, будут иметь на Еврозону большее влияние, чем на другие регионы мира», – сказал Драги.

Он добавил, однако, что меры, объявленные в начале июня, начинают приносить определенные успехи. На данном этапе ЕЦБ снизил основную процентную ставку до 0,15%, снизил до отрицательной ставку по депозитам, до -0,1%, и объявил о предоставлении пакета дешевого финансирования на общую сумму 400 млрд. евро для поощрения банковского кредитования.