Красный Крест ожидает от России точной информации о содержании гуманитарного груза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции координатор связи с общественностью Общества Красного Креста в Украине Андре Лорш.

«Мы нуждаемся в более точном определении, в более точном списке всех товаров, которые находятся в этих грузовиках», - сказал Лорш.

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Он отметил, что вчера Общество Красного Креста в Украине получило два сообщения от РФ относительно гуманитарного конвоя, который направляется в Украину.

По словам Лорша, первое сообщение было о том, что в Украину отправляется конвой, который будет состоять из 280 грузовиков.

«Второе сообщение, которое мы получили через несколько часов, это было общее описание содержания этих грузовиков», - добавил Лорш.