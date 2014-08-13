Красный Крест не знает о местонахождении "гуманитарного конвоя" и его полном содержании

Об этом УНИАН сообщил координатор по связям с общественностью Международного Комитета Красного Креста в Киеве Андре Лерш.

Отвечая на вопрос, имеет ли Международный Комитет Красного Креста информацию о местонахождении российского конвоя с гуманитарной помощью, он сказал: «Я не знаю, где находится автоколонна, сейчас я пытаюсь уточнить этот вопрос».

«По поводу содержания Международный Комитет Красного Креста вчера получил два официальных сообщения от Российской федерации. Первое сообщение – официальное подтверждение того, что действительно конвой направляется к Украине, и он состоит из 280 грузиков», - сообщил Лерш.

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Также он добавил, что «через несколько часов Международный комитет в Женеве получил второе официальное сообщение от РФ о содержании груза – мы получили общее описание содержания груза, но мы нуждаемся в более точной информации. Так что мы ожидаем более точного описания содержания, мы ожидаем точный список всех товаров груза, а также информации о том, как это все упаковано».