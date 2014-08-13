Украина не пропустит гуманитарный конвой РФ через Харьковскую область - Аваков

Об этом сообщил в соцсети глава МВД Арсен Аваков.

"Никакой путинский "гуманитарный конвой" не будет пропущен через территорию Харьковской области. Провокация циничного агрессора на нашей территории не допустима", - написал глава МВД, добавив, что эта информация официальная.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия отправила из-под Москвы названные ею «гуманитарным конвоем» почти 300 грузовиков, которые должны доставить гуманитарную помощь жителям Луганска, которые уже несколько дней живут в городе без электроэнергии, воды и связи из-за боев поддерживаемых Россией террористов с украинской армией.Читайте такжеРоссийский "гуманитарный конвой" уже на пути к Белгороду

Ряд западных политиков заявили, что российская власть может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе для того, чтобы ввести свои войска в Украину.