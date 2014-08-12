Гуманитарный груз от РФ не сертифицирован Международным комитетом Красного креста - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Эта колонна не является сертифицированной колонной Международным комитетом Красного креста», - уточнил представитель СНБО.

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«Есть специальные требования относительно получения гуманитарного груза», - добавил Лысенко.

По его словам, груз мажет быть доставлен обязательно на «тот пункт пропуска, который контролируется именно украинскими пограничниками. Гуманитарный груз должны сопровождать представители Красногокреста».

«Пока не будет принято решение относительно количества, места назначения, маршрута, доставки гуманитарного груза в Украине он не появится», - заявил пресс-секретарь СНБО.

«Техника, которая готовится российскими военными, – это техника силового ведомства, по всем нормам международного права, никакие силовые структуры не имеют права сопровождать гуманитарную колонну, особенно на территорию государства, которое не является государством, доставляющим эту гуманитарную помощь», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В то же время, по информации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.

В свою очередь Международный Комитет Красного Креста заявляет, что готов способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ожидает от РФ деталей.

Сегодня, 12 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колонна с российской гуманитарной помощью въедет в Украину в точке, согласованной с Киевом.

Колонна «будет организована Международным Комитетом Красного Креста, но состоит из российской колонны, которая въедет на украинскую территорию в пункте, относительно которого достигнуто соглашение с украинской стороной», - заявил Песков в интервью, данном перед отправлением колонны.

В то же время, Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация может под прикрытием гуманитарной миссии ввести в Украину "элементы военных сил".