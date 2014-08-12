В АП заявили, что груз из России доставят через пункт пропуска на Харьковщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый на брифинге в Киеве.

«Что касается пункта пересечения, то здесь нам не нужно никакое решение контактной группы, потому что речь идет о контролируемом Украиной пункте пропуска между Белгородской и Харьковской областями – это безопасный путь», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В то же время, по информации Еврокомиссии, в беседе с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.

В свою очередь, Международный Комитет Красного Креста выразил готовность способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ждет от РФ деталей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что колонна с российской гуманитарной помощью въедет в Украину в точке, согласованной с Киевом. Колонна «будет организована Международным Комитетом Красного Креста, но состоит из российской колонны, которая въедет на украинскую территорию в пункте, относительно которого достигнуто соглашение с украинской стороной», - сказал он.

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США считают, что Россия может под прикрытием гуманитарной миссии ввести в Украину "элементы военных сил".

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус не исключил, что Россия под прикрытием гуманитарной миссии может оставить своих людей на Донбассе.

Спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко заявил, что гуманитарный груз, который направляет Россия, не сертифицирован Международным Комитетом Красного Креста.