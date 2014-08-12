«Батькивщина» требует внесения в ВР законопроектов о ратификации Соглашения с ЕС, люстрации и выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

В частности, в отношении законопроекта о люстрации Соболев отметил, что его необходимо сегодня вынести на голосование.Читайте такжеРада должна ратифицировать Соглашение об ассоциации до конца августа – представитель ЕС

По поводу законопроекта о выборах народных депутатов он подчеркнул, что выборы должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, и “Батькивщина” внесла в ВР такой законопроект.