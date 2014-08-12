Полицейские Малайзии продолжат расследование крушения Boeing

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу полиции Малайзии Халида Абу Бакара.

По его словам, "один сотрудник будет направлен из Лондона в Киев, где должен будет получать регулярную информацию о ходе следствия". Кроме того, "двое полицейских будут направлены в Амстердам и Эйндховен", - уточнил Халид Абу Бакар.

Всего в Украине находились 87 сотрудников правоохранительных органов королевства. Как рассказал ранее представитель один из руководителей группы Лау Пан Тай почти за десять дней пребывания в Украине, эксперты лишь "два-три раза побывали на месте крушения лайнера". "Каждый раз проводили там не более трех часов", - сообщил он.

Читайте такжеПорошенко внес в ВР законопроект о направлении малайзийских экспертов в зону падения «Боинга»

Тем не менее шеф полиции Малайзии уточнил, что в случае необходимости новая группа специалистов готова вновь отправиться на место крушения "Боинга-777", потерпевшего катастрофу 17 июля. Все находившиеся на борту лайнера "Малазийских авиалиний" 298 человек погибли, среди них были 43 подданных королевства.