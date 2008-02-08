У Тимошенко предлагают Украине в понедельник провести ”газовый эксперимент”

В понедельник газ у украинцев будет. В этом заверил Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, комментируя по просьбе журналистов заявление представителя "Газпрома" Сергея Куприянова о возможном прекращении поставок газа в Украину с 11 февраля.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, А.Турчинов подчеркнул, что последнее заявление "Газпрома" - это "еще одна агитация за позицию правительства отказаться от посредников на газовом рынке". По словам Первого вице-премьера, на сегодняшний день прямых контрактов между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" нет. Весь импортный газ в Украину поставляет компания "Росукрэнерго".

"И заявления "Газпрома" свидетельствуют о том, что дочерняя компания "Укргазэнерго" не рассчиталась своевременно с "Росукрэнерго", "Росукрэнерго" своевременно не рассчиталось с "Газпромом", и теперь снова, как это было, по-моему, год назад, "Газпром" хочет, чтобы государство гарантировало посредника теперь уже. То есть, я думаю, что те переговоры, которые мы планируем провести с Российской Федерацией относительно перехода на прямые расчеты, они освободят Украину от таких заявлений, и схема взаимоотношений между государственными предприятиями "Газпром" и "Нефтегаз" будет прозрачной, и в случае, если "Нефтегаз" не сможет рассчитаться, тогда, безусловно, государство будет гарантировать его расчеты. Извините, гарантировать расчеты посредников... наверное, нигде в мире такого нет", - сказал он.

А.Турчинов подчеркнул, что украинское правительство не оставит такое заявление без реакции. "Единственное, что я вам могу сказать - это то, что с понедельника газ у всех у вас будет. Можете провести эксперимент: включить ваши газовые плиты, газ будет поступать, это с одной стороны. С другой стороны, я еще раз повторяю, это свидетельство необходимости ускорения переговоров по этому поводу", - добавил Первый вице-премьер-министр.

В отношении "Росукрэнерго" А.Турчинов отметил, что государство должно вынудить эту структуру своевременно рассчитываться с теми, кто поставляет ей газ. Также А.Турчинов обратил внимание на то, что Украина не превышает лимита потребления газа: ежедневный лимит, по его словам, составляет 156 млн. кубометров, а выбирается всего 152 млн. кубометров, так как зима не очень холодная.

"Поэтому перебора газа никакого нет. НАК "Нефтегаз Украины" выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту газа в Европу, и мы тут не видим проблем, кроме проблем посредников, которые паразитируют на энергетическом рынке. Эту проблему действительно нужно решать", - подытожил А.Турчинов.

Напомним, вчера представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что с 11 февраля может прекратить поставки своего газа в Украину. По его словам, такая мера будет предпринята "Газпромом", "если Украина в ближайшее время полностью не рассчитается по всей просроченной задолженности".

"С начала 2008 года Украина получает через компанию "Росукрэнерго" не только среднеазиатский, но и российский газ. При этом украинская сторона не может внятно объяснить, кто потребляет этот газ, когда и кем поставки российского газа будут оплачены. Тем не менее, неоформленное потребление российского газа продолжается, и, как следствие, растет задолженность", - отметил С.Куприянов.