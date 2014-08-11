Террористы планируют перегруппировку в направлении городов Шахтерск-Торез-Снежное

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Террористы пытаются остановить наступление вооруженных сил, и для этого они в городе Горловка осуществляют накопление сил и средств для дальнейшей перегруппировки в направлении городов Шахтерск-Торез-Снежное", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в пресс-центре АТО уточнили, что "минометами и стрелковым оружием были обстреляны блокпосты близ населенного пункта Красный Яр и Чернухино. Из минометов были обстреляны позиции пехотинцев северо-восточнее Донецка. Террористы пытаются вырваться из кольца, которое как удавка все плотнее зажимается вокруг них. Во время попытки пересечь блокпост на перекрестке дорог Орлово-Иванов бойцы сил АТО остановили подозрительный автомобиль. Из которого в них полетела граната. И несмотря на сопротивление, преступники были уничтожены".

В сообщении говорится, что продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО с территории России. В частности из танков и БМ-21 "Град" дважды были обстреляны позиции пехотинцев неподалеку от населенного пункта Степановка.