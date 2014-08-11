Опубликовано видео боя сил АТО с боевиками на подступах к Иловайску

В результате противостояния шестеро бойцов-добровольцев погибли, более десяти получили ранения. Сил для дальнейшего наступления было недостаточно, поэтому батальоны отступили, сообщает Радио Свобода.

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Как сообщал УНИАН, во время проведения разведывательных действий разведгруппа АТО сил попала в засаду в районе Иловайска.