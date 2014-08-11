Освобождение Луганска и Донецка может занять несколько недель - командир батальона “Азов”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командир батальона “Азов” Андрей Белецкий сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, пока о полном окружении указанных городов нельзя сказать, но, тем не менее, у террористов остались крайне узкие коридоры, по которые они могут получать оружие и живую силу. “Они в Донецке уже испытывают недостаток в людях и боеприпасах», - отметил Белецкий.Читайте такжеТымчук: Полный контроль над Шахтерском и Красным Лучем полностью отрежет "ДНР" от "ЛНР"

«Что касается взятия миллионного города - это дело не безболезненное, поскольку нужно создать гуманитарные коридоры, вывести людей. К каким-либо датам, скажем ко Дню Независимости, это подвязать нельзя - это самая сложная из военных операций. Это дело недель. Это будет непростая операция, но мы с ней справимся”, - подчеркнул Белецкий.Читайте такжеСоветник Авакова: за Донецк будет серьезная борьба

Говоря о коммуникации батальона “Азов” с другими силами АТО, Белецкий отметил, что теперь наблюдается улучшение в коммуникации, в частности гораздо меньше стало бюрократической волокиты, а определенные вопросы решаются непосредственно на месте.