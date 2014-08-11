Le Monde: Запад предупредил Москву о последствиях российской "гуманитарной миссии"

В статье под названием "Запад предупредил Москву о последствиях российской "гуманитарной миссии", опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что украинская армия продолжала в воскресенье 10 августа обстреливать Донецк - оплот пророссийских сепаратистов, в то время как Запад предупредил Россию о том, что любые попытки отправить гуманитарную миссию в восточную Украину будут приравниваться к вторжению.

Вчера утром журналист AFP слышал, как раздалось 20 взрывов в Донецке, который уже несколько дней является ареной ожесточенных боев между пророссийскими повстанцами и украинскими силами, в результате чего погибло несколько мирных жителей.

Украинская армия объявила в воскресенье утром о том, что она "до предела затянула петлю" вокруг города и обстреляла базы повстанцев, нанеся им "тяжелые потери". Трое солдат были убиты и 27 ранены за последние сутки, сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

"Единственно возможное решение: сдаться"

В субботу "премьер-министр" сепаратистов Александр Захарченко признал, что Донецк "окружен" и находится на грани "гуманитарной катастрофы". Он сказал, что мятежники готовы прекратить огонь, если украинские войска остановят наступление. "Чувствуя свой конец, террористы плачут крокодильими слезами и просят о помощи у своих российских заказчиков. Есть только одно решение: сдаться", – сказали представители украинской армии в субботу.

В связи с тем, что ситуация для гражданского населения постоянно ухудшается, 300 тыс. жителей сбежали в Россию и в другие регионы Украины, Москва предложила направить на восток Украины гуманитарную миссию, чтобы защитить русскоязычное население. Эту идею твердо отвергли в странах Запада, которые обвиняет Россию в том, что она разжигает восстание в Украине, поставляя оружие, и которые опасаются вторжения России под предлогом гуманитарной миссии.





Вторжение России будет "незаконным"

Вскоре после этого, президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонных разговоров согласились с тем, что любое вторжение России на территорию Украины, даже под гуманитарным предлогом, будет "неоправданным, незаконным и неприемлемым".

В конце недели, во время которой произошла эскалация международной напряженности, Киев все чаще начал предупреждать о возможном вторжении российских войск на территорию Украины. В среду представители НАТО подтвердили, что Россия сосредоточила около 20 тыс. солдат в полной боевой готовности недалеко от границы с Украиной, хотя в середине июля их было 12 тыс. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен призвал Россию отвести свои войска от границы.

В субботу в Администрации украинского президента заявили о том, что дипломатическим путем удалось сорвать попытку России в одностороннем порядке ввести на территорию Украины гуманитарный конвой «якобы по согласованию с Международным комитетом Красного креста (МККК)». Кремль отрицает, что Россия делала попытки «проникнуть» в Украину.

Международная гуманитарная миссия?

В МККК подтвердили, что получили предложение от российской дипломатии организовать гуманитарный конвой в Украину, но заверили, что не давали своего согласия. Президент Украины Петр Порошенко после переговоров с представителями МККК, заявил, что готов принять гуманитарную миссию в Луганске при условии, что эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками.

Во время телефонного разговора с вице-президентом США Джо Байденом в ночь на субботу, Петр Порошенко "предложил Соединенным Штатам присоединиться" к этой миссии "под эгидой МККК". В Луганске, куда не могут попасть журналисты, власти назвали ситуацию "критической", поскольку в этом оплоте сепаратистов уже неделю нет электричества, проточной воды и телефонной связи, а бензин и запасы продовольствия быстро заканчиваются.

После четырех месяцев конфликта на востоке, который забрал жизни более 1300 человек, украинские войска, каждый день неся все более серьезные потери, сконцентрировались вокруг бастионов мятежников.