В Донецке в результате обстрелов повреждена газораспределительная подстанция

Массированный обстрел из тяжелых орудий начался около 4 утра, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения жителей всех районов Донецка, сообщает пресс-служба горсовета.

В результате попадания снарядов в Киевском районе разрушены частный жилой дом по ул.Маркова и часть поликлиники больницы №18, где находилась регистратура. Возле больницы пострадала женщина.

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В микрорайоне Широкий снаряд попал в газораспределительную подстанцию. На место уже выехали специалисты ПАО "Донецкгоргаз" для оценки причиненного ущерба и ликвидации аварии. Также в результате обстрелов обесточены 19 трансформаторных подстанций на первой и второй площадках Админпоселка.

Кроме того, есть сообщения о том, что из-за попадания снаряда горит продуктовый магазин в Кировском районе. Информация проверяется.

По состоянию на 9.30 в Донецке сохраняется напряженная обстановка. При этом общественный транспорт и системы жизнобеспечениягорода работают в штатном режиме.