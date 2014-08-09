Путин превратил российскую Фемиду на личную подстилку - Тымчук

Так на своей странице в Facebook руководитель группы "Информационною сопротивление" Дмитрий Тымчук прокомментировал арест украинских офицеров в РФ.

Тымчук напомнил, что Следственный комитет России подал ходатайство об аресте пятерых военных из украинской 72-й бригады, и российский суд, конечно, арестовал их. Российские следователи рассказывают, что наши военные применяли "фосфорные" боеприпасы.

"Надо внимательно вдуматься в официальное сообщение российского Следкома:" ... Вряд ли задержаны украинские военные, в националистическом угаре направляясь на карательную операцию, могли себе представить, что за все совершенные ими преступления рано или поздно придется ответить. И теперь вместо бравурных маршей в их честь на Майдане, которые они себе наверняка представляли, вместо обещанных наград их ждет банальный суд...".

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Люди добрые, и это говорит следователь? Это слог юриста? Я читаю, и вижу бред горлопана-пропагандиста или журналиста с желтенькой газетки, но никак не служителя Закона", - написал Тымчук.

Он также добавил, что факт в том, что Путин не только российскую Фемиду превратил в личную подстилку.

"Вся Россия сегодня - это дешевый балаган, в котором постоянно идет одно представление под названием "Шоу уродов", - добавил он.