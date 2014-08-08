Яценюк: Путин додумался ввести санкции против собственного народа

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"В то время как мы вводим санкции, защищая Украину против России, российский Президент и премьер додумались ввести санкции против своего народа, своих граждан, своих людей. Они им запретили есть пищу, которая производится в ЕС... Россия ввела санкции против россиян, браво!" - заявил Яценюк, передает РБК-Украина.

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Напомним, 7 августа Россия запретила на один год ввоз на свою территорию из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии мяса, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов.