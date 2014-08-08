Джемилев: закон о статусе крымских татар мог помочь бороться с оккупацией Крыма

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. "Если бы этот закон своевременно приняли, было бы четко определено, кто является коренным народом. Возможно, удалось бы избежать многих конфликтов", - сказал народный депутат в ходе заседания круглого стола в Киеве, передает радио "Свобода".

Читайте такжеДжемилев подал на Россию иск в ЕСПЧ

По словам Мустафы Джемилева, в декларации ООН по правам коренных народов есть статья, которая определяет: без согласия коренного народа, на его территории не могут вестись любые войны или размещаться военные базы. По словам Мустафы Джемилева, скорее всего Россию не остановил бы этот юридический документ, ведь даже подписанный ею Будапештский меморандум не стал помехой оккупации. Однако, добавил Мустафа Джемилев, это помогло бы в настоящее время защищать права представителей крымскотатарского народа, которые остались жить на полуострове.