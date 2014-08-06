Туск: Россия может вести в Украине войну без правил

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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"Мы знаем, что этот конфликт не будет выглядеть так, как мы об этом читали в книжках, что государство объявляет войну другому государству и есть какие-то правила. Этот конфликт противоречит всем ранее принятым правилам и процедурам", - сказал он.

Польский премьер отметил, что западный мир еще не знает, как реагировать на возможное введение российских войск в Украину, потому что это создало бы новую ситуацию. "По моему мнению, сегодня никто не имеет хорошего однозначного ответа, как западное сообщество должно на это отреагировать", - сказал он.