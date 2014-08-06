Путин стал заложником своей политики - Квасьневский

Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в опубликованном сегодня интервью изданию Gazeta Wyborcza.

"Санкции не меняют политики, они являются обузой, могут усложнять (ситуацию). В то же время они не меняют стратегической политики Путина, который является ее создателем и стал ее заложником", - сказал политик, комментируя влияние введенным на минувшей неделе новых западных санкций против России за ее действия в Украине.

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"Его цель - создать Евроазиатский союз, восстановить Россию как супер державу, и он не хочет и уже не может отказаться от Украины", - сказал он.

Квасьневский сказал, что российская власть рассчитывает на то, что благодаря дестабилизации ситуации в Украине, пропаганде, натискам и деньгам сможет вернуть ее в Москву.

Однако, по его мнению, этому могут помешать сами украинцы.

"Такого высокого уровня антироссийских настроений, который есть сейчас в Украине, никогда не было. Может, оказаться, что даже доведенные до экономического краха украинцы скажут: наше достоинство и суверенность стоит больше, чем договоренности с Путиным", - сказал экс-президент Польши.