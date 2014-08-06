На Донбассе террористы похитили трех представителей Красного Креста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, среди похищенных представителей Красного Креста, которые выполняли миссию по доверенности ОБСЕ, - водитель, переводчик и сотрудник Красного Креста.

Читайте такжеСудьба 375 похищенных на Донбассе людей остается неизвестной - ООН Журналистам был продемонстрирован радиоперехват разговора боевиков относительно похищенных, из которого можно сделать вывод, что похищение было осуществлено по поручению руководителей террористической организации «ДНР», и задержанные представители Красного Креста находятся в плену.

Читайте такжеКрасный Крест начинает в Украине программу помощи переселенцам из зоны АТОКак отметил Лысенко, принимаются меры по освобождению пленных.