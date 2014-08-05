Секретарь Парубия опроверг его отставку
01:46, 05 августа 2014Политика
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Секретарь СНБО Андрей Парубий не писал заявление об увольнении.
Парубий не писал заявление об увольнении / УНИАН
Об этом сообщил спикер Ярема Дух, сообщает ТСН.
Клька украинских интернет-изданий распространили новость, якобы Парубий еще 25 июля написал заявление об увольнении.
Причиной назывались разногласия в позициях с президентом во многих вопросах, в частности относительно информационной политики.
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Пресс-секретарь Парубия информацию о наличии такого заявления шефа опровергал.
"Мне абсолютно ничего не известно о написании такого заявления Андреем Владимировичем. Что я могу сказать? На самом деле он сейчас находится в аппарате СНБО на Каминева, 8, где у него проходит запланирована встреча по графику", - сообщил журналистам Ярема Дух.
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