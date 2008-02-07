Регионалы начали уличную антинатовскую кампанию

В Донецке активисты Партии регионов начали проведение акции против вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ПР со ссылкой на пресс-службу Донецкого областного отделения партии.

В центре города на площади Ленина установлены агитационные палатки Партии регионов, в которых все желающие могут получить соответствующие информационные и агитационные материалы.

Акция проходит под лозунгами «НАТО не пройдет!»