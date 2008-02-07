Регионалы начали уличную антинатовскую кампанию
12:51, 07 февраля 2008Политика
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Пока тренируются на Донецке
В Донецке активисты Партии регионов начали проведение акции против вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ПР со ссылкой на пресс-службу Донецкого областного отделения партии.
В центре города на площади Ленина установлены агитационные палатки Партии регионов, в которых все желающие могут получить соответствующие информационные и агитационные материалы.
Акция проходит под лозунгами «НАТО не пройдет!»
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