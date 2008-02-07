Что подарил Ющенко на юбилей Ульянченко - секрет раскрыл сайт Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым наградил председателя Киевской областной государственной администрации Веру УЛЬЯНЧЕНКО орденом княгини Ольги III степени.

Текст Указа (№ 81/2008), который был подписан 1 февраля, размещен на официальном сайте Президента.

Награда присвоена “за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Киевской области, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность”.

Справка УНИАН. Как отмечено на официальном сайте Киевской областной государственной администрации, В.УЛЬЯНЧЕНКО родилась 1 февраля 1958 года в с. Озеряны Черниговской области. В 1980 году окончила Киевский государственный университет им. Т.Шевченко.

Трудовую деятельность начала преподавателем украинского языка и литературы профтехучилища № 4 г. Киева. С 1981 находилась на выборной комсомольской работе. С 1987 года - депутат районного совета Радянского района г. Киева и заместитель председателя Радянского райисполкома г. Киева. В мае 1990 года перешла на работу в Радянский райком Компартии Украины. С 1991 по 1993 год – работала в аппарате Верховной Рады Украины, Кабинете Министров Украины и Администрации Президента Украины. С 1993 по 1994 год – робота в Генеральном представительстве Акционерной судоходной компании “Бласко” в г. Киеве. С 1999 года – начальник отдела организационного и информационного обеспечения связей с государственными органами и предприятиями Укрсоюзсервиса. С марта 2000 года работала в Кабинете Министров Украины в Службе премьер-министра В.ЮЩЕНКО. В 2002 году – заведующий секретариата фракции “Наша Украина” в Верховной Раде Украины.

С марта 2005 по май 2006 - народный депутат Украины. Член партии “Народный Союз “Наша Украина”.

С июля 2006 года – председатель Киевской областной государственной администрации.