Тимошенко в Одессе будут встречать акцией протеста

Члены общественной организации "Чрезвычайный комитет защиты одесситов" организовали пикет Одесского припортового завода к сегодняшнему приезду премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики намерены протестовать против заявленной Кабмином предстоящей приватизации Одесского припортового завода.

«Чрезвычайный комитет защиты одесситов», возглавляемой депутатом-регионалом горсовета Алексеем ГОНЧАРЕНКО (сыном руководителя АМКУ Алексея КОСТУСЕВА), выступает за соблюдение Закона Украины об экологическом аудите, который, по их мнению, в данном случае нарушен.

По мнению депутата, приватизация ОПЗ принесет катастрофические последствия для экологии Одессы и Украины. Перегрузка аммиака, на которой специализирован ОПЗ, входит в реестр повышенной опасности, и в случае перехода завода в частные руки контроль за безопасностью технологических процессов может быть потерян, что увеличивает риск совершения аварии. В случае разлития аммиака может пострадать не только Одесса, но и ряд других приграничных областей, заявляет А.ГОНЧАРЕНКО.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Одессу.

В связи со сложными метеоусловиями (сильным туманом) над Одессой премьер-министр вылетела из Киева до Николаева, планируя отправиться оттуда автомобилем в портовый город Южный, где в обеденное время намечена ее встреча с представителями трудового коллектива Одесского припортового завода и знакомство с заводом, который готовится к приватизации.

Напомним, Конкурсная комиссия по приватизации завода предлагает Кабмину приватизировать ОПЗ как с производственными цехами, так и с цехами перегрузки аммиака и карбамида. Стартовая цена ОПЗ будет предлагаться на уровне 3 млрд. грн. 2006 год ОПЗ закончил с прибылью 236,7 млн. грн., увеличив чистый доход на 6,31%, или на 111,561 млн. грн. - до 1 878,533 млн грн.

Одесский припортовый завод - 2-й по величине производитель аммиака и карбамида в Украине, он полностью находится в государственной собственности. Завод специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.