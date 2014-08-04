Мэр Сум вступил в отряд территориальной обороны

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета со ссылкой на военного комиссара Сум Юрия Полоуса.

По словам военкома, соответствующее заявление капитан запаса Лысенко написал на имя военкома города 1 августа.

«С бойцами подразделения, в частности и с мэром города, проведут учения после того, как отряд будет сформирован полностью на 100%. В случае «особенного периода» все военнослужащие должны по повестке или телефонному звонку прибыть в военкомат на протяжении 1-3 часов. Они будут получать денежное обеспечение в соответствии с положениями о прохождении военной службы по контракту, но они будут призваны как по мобилизации», - отметил Полоус.

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