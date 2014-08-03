Об этом советник Президента, лидер «Третьей Украинской Республики» Юрий Луценко заявил в Луцке.

«Смыслов, которые бы заставили Путина отступить, еще не видно. Между прочим, Советский Союз в фактической изоляции просуществовал 70 лет. Да, санкции преимущественно касаются окружения Путина, однако окружение состоит из олигархической части и силовиков. Олигархи от войны страдают, а силовики на войне обогащаются. Это риторический вопрос, но кто в окружении Путина победит в такой ситуации?», - отметил политик.

По его словам, Путина не беспокоит и обеспечение захваченного Крыма, поскольку президент РФ считает, что в нынешней ситуации ненависть крымчан к Украине станет еще больше.

Читайте такжеЛуценко: Москва провоцирует Украину на объявление полноценной войны

«Ощутимыми санкциями были бы меры по банковской системе, но они очень близки к третьей мировой войне. Не стоит ожидать, что мир будет бороться за нас больше, чем мы сами. Поэтому все сейчас все в руках украинского общества и украинской армии. Если мы отвоюем Донбасс и отодвинем войну за нашу границу, тогда мы сможем говорить с Путиным с позиции силы», - считает Луценко.

«Больше всего меня беспокоит, чтобы война на украинском востоке не стала привлекательным бизнесом в Европе. Для российских, немецких, французских и украинских политиков. Очень хочу, чтобы война закончилась быстро. Для этого нужно быстро взять Донецк. Взятие столицы Донбасса будет означать 90 процентов победы. Нельзя будет говорить о каких тамошних республиках, когда столица края будет не в их руках. Это наша одна из главных ошибок, мы допустили туда перебазирование основных террористических сил », - признал он.

По словам Луценко, план освобождения Донецка уже разработан и станет неожиданностью для террористов.

«Если мы его реализуем, а это требует максимального напряжения всех сил государства, можно будет увереннее смотреть в будущее Украины», - заверил Луценко.