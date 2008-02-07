Чечетов не удивится, если завтра Тимошенко снимет Балогу

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что оппозиция даст свою оценку действиям премьер-министра Юлии Тимошенко в отношении председателя Фонда госимущества Валентины Семенюк.

«Если абстрагироваться от персоналий, кто находится во главе Фонда и кого туда хотят поставить, могу сказать, что в любом случае действия Тимошенко не делают ей чести. Я не удивлюсь, если завтра она постановлением Кабмина снимет с должности главы Секретариата Президента Виктора Балогу», - отметил М. Чечетов.

Михаил Васильевич также сказал, что одновременное увольнение всех заместителей председателя ФГИУ отрицательно скажется на работе ведомства.

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