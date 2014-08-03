В Донецке снова работают российские телеканалы

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на жителей Донецка.

Как известно, вчера в результате обстрела была обесточена телевизионная вышка, расположенная в Петровском районе Донецка, в результате чего была прекращена передача сигналов российских телеканалов в аналоговом варианте.

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По состоянию на 9.00 в Донецке возобновлена работа 22 трансформаторных подстанций в Петровском и Кировском районах.

До сих пор остаются без электроснабжения 167 многоэтажных и 2300 частных домов в Куйбышевском районе.