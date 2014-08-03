В Донецке снова работают российские телеканалы
14:38, 03 августа 2014Политика
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В Донецке в аналоговом варианте возобновили вещание российские телеканалы.
В Донецке снова включили российские каналы / svoboda.org
Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на жителей Донецка.
Как известно, вчера в результате обстрела была обесточена телевизионная вышка, расположенная в Петровском районе Донецка, в результате чего была прекращена передача сигналов российских телеканалов в аналоговом варианте.
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По состоянию на 9.00 в Донецке возобновлена работа 22 трансформаторных подстанций в Петровском и Кировском районах.
До сих пор остаются без электроснабжения 167 многоэтажных и 2300 частных домов в Куйбышевском районе.
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