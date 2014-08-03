Доверие Берлина к Москве "серьезно подорвано" - глава МИД Германии

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отвергает критику своих посреднических усилий в преодолении украинского кризиса дипломатическими методами и делает ставку на продолжение переговоров с Россией.

Доверие между Берлином и Москвой "без сомнения серьезно подорвано", - отметил глава немецкой дипломатии, отвечая на вопросы газеты Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, передает DW.

Если при этом федеральное правительство не прекращает переговорный процесс с Россией, то речь не идет о "политической наивности".

Читайте такжеВ партии Меркель посоветовали Путину "слезть с пальмы на землю"Для каждого должно быть очевидно, что "без участия Москвы едва ли можно или очень сложно добиться политического решения украинского кризиса", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.