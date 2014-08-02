СБУ и ГПУ открыли свыше 1,5 тысяч уголовных дел по фактам правонарушений во время АТО

Генпрокуратура и СБУ открыла свыше 1,5 тыс. уголовных производств по фактам правонарушений, совершенных во время проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сегодня во время брифинга.

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”Сегодня прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины открыто более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам различных правонарушений, совершенных во время проведения антитеррористической операции”, - сказал Ярема.

Кроме того, он сообщил, что свыше 150 человек привлекаются к уголовной ответственности за различные правонарушения.