После ожесточенного боя в Шахтерске судьба 11 десантников до сих пор остается неизвестной

Бойцы 25-ой аэромобильной бригады приняли бой, однако, через неравенство сил пришлось отступить, говорится в сюжете ТСН.

Десять человек погибли, 13 ранены, судьба еще 11-х до сих пор неизвестна - это официальная статистика потерь от СНБО.

"Колонна была обстреляна, есть информация, что это была засада боевиков, которые пытаются удержать Шахтерск и допустить украинских военных, потому что Шахтерск является ключевым пунктом, чтобы разделить Донецк и Луганск", - сказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

В.и.о командующего високомобілних десантных войск Юрий Галушкин уверяет - российские наемники знают силу 25-й бригады, поэтому с особой жестокостью охотятся на украинских десантников.

"Террористы, наемники из России, военнослужащие России они знают, что такое 25-бригада - это гроза", - заверил Галушкина.

Все погибшие и раненые десантники из зоны боевых действий в Шахтерске вроде уже эвакуированы, однако до сих пор выясняют количество жертв утреннего боя.